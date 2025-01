Rencontre avec les institutions de la République : Le MEDS enchaine avec le FONGIP

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après l’ARCOP, la Direction de l’Emploi, le HCDS, le Fonds de Solidarité nationale, le MEDS enchaine les audiences. Une délégation du MEDS, Mouvement des Entreprises du Sénégal, avec à sa tête son président Monsieur MbagnickDiop a été reçue, ce vendredi 24 janvier, par l’AdministrateurGénéral du FONGIP, Madame Ndèye Fatou Mbodj, pour une séance de travail.

De chaleureux échanges ont été notés à l’occasion. Les deux parties ont fait preuve de bonnes dispositions à mettre en place un partenariat bénéfique. Point précis sur lequel, des équipes techniques ont été mandatées, afin de faire des propositions très rapidement.

A l’entame de son intervention, le Président du MDES a mis l’accent sur l’importance d’avoir le FONGIP comme partenaire de premier plan dans l’écosystème construit par son mouvement et qui touche aujourd’hui, la formation, l’accompagnement de PME/PMI et TPE, l’ouverture d’opportunités pour les jeunes à travers le forum du 1er emploi, etc.

Mme l’AG s’est réjouie de la démarche du MDES consistant à construire des synergies car, précise-t-elle, « il est important de prendre en compte les autres intervenants du segment financier et ensemble, nous pouvons impacter considérablement ».

« La collaboration avec le patronat est bénéfique pour le FONGIP. Nous voulons impacter dans tout le pays et les fonds sont là. Si on nous amène de bons projets, de bons profils, on accompagne », ajoutera Mme Mbodj.