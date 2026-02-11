Rencontre d’apaisement : Siteu et le gouverneur de Dakar fument le calumet de la paix

Dans un contexte marqué par les tensions autour de la lutte sénégalaise, une rencontre d’apaisement s’est tenue entre le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, et le lutteur Siteu.

Cette réunion fait suite aux échanges récents entre autorités administratives et acteurs de l’arène, ainsi qu’aux débats suscités par certaines déclarations publiques du lutteur, interprétées par certains comme une incompréhension du message sécuritaire porté par l’État.

La rencontre s’est déroulée en présence de personnalités ayant joué un rôle clé dans la médiation et l’accompagnement de la démarche :

• Max Mbargane, manager du lutteur,

• Youssou Ndoye, capitaine de l’équipe nationale de basketball et proche de Siteu,

• Ibrahima Faye (Beuz), PDG de Lutte TV, intervenu dans un rôle de facilitateur entre les parties.

Pendant plus d’une heure, les échanges ont porté sur la situation actuelle de la lutte, les mécanismes à mettre en place pour éradiquer la violence dans les arènes et la nécessité d’un engagement commun entre autorités publiques et figures sportives.

La question de la banlieue a également été au cœur des discussions, notamment autour de la sensibilisation des jeunes, de l’encadrement et des opportunités à développer pour prévenir les dérives. Dans cette dynamique, Siteu s’est inscrit dans une posture de collaboration avec les autorités, avec l’objectif de contribuer aux actions de terrain et à la promotion d’un climat apaisé autour de la lutte.

Cette rencontre marque une volonté partagée d’enterrer les tensions récentes et d’ouvrir une nouvelle phase de dialogue, centrée sur la sécurité, la responsabilisation et la préservation de la lutte sénégalaise comme patrimoine sportif et social.

Lutte Tv