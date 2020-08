Rencontre “secrète” avec Macron à Paris: Macky très avare en propos…

Au sortir de son déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron, le Chef de l’Etat Macky Sall s’est limité à publier quelques mots à propos de leur discussion, sur un ton évasif.

« J’ai eu un déjeuner de travail très convivial avec le Président Macron. Nous avons eu des échanges approfondis et positifs sur des sujets d’intérêt commun bilatéraux et d’actualité africaine et internationale », a posté le Président de la République sur son compte Twitter.

Pourtant, plusieurs sujets brûlants étaient annoncés au menu de leurs discussions dont: le franc Cfa, la problématique du troisième mandat mais aussi le climat tendu autour de l’implantation massive d’entreprises françaises au Sénégal.

Le Président Macky Sall participera avec le secteur privé national aux Universités d’étés du MEDEF -rebaptisé la Renaissance des Entreprises de France- où il fera un discours jeudi à partir de 10 heures devant des sommités du monde économique.