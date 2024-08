Rencontres face au Burkina Faso et au Burundi: Aliou Cissé a publié sa liste

Senegal's head coach Aliou Cisse looks on during the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 group C football match between Senegal and Cameroon at the Stade Charles Konan Banny in Yamoussoukro on January 19, 2024. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

LinkedIn Pour le début des éliminatoires de la Can 2025 face au Burkina Faso et au Burundi les 6 et 9 septembre, Aliou Cissé devrait annoncer une liste de 26 joueurs, avec une première sélection pour El Hadji Malick Diouf, l’arrière gauche du Slavia Prague. Pour le début des éliminatoires de la Can 2025 face au Burkina Faso et au Burundi les 6 et 9 septembre, Aliou Cissé devrait annoncer une liste de 26 joueurs, avec une première sélection pour El Hadji Malick Diouf, l’arrière gauche du Slavia Prague. Les Lions vont ensuite effectuer le déplacement au Malawi pour jouer le Burundi, trois jours plus tard. Pour les deux premiers matchs, la source informe que l’entraîneur national, Aliou Cissé, devrait confectionner une liste de 26 sélectionnés, composée en majorité de joueurs ayant disputé le début des éliminatoires du Mondial 2026, en juin dernier, face à la Rd Congo et la Mauritanie. Une liste attendue vendredi prochain à travers une conférence de presse animée par le sélectionneur national. Juste retenir , l’arrivé d’un nouveau joueur dans ce groupe de 26 qui d’ailleurs devrait être la première sélection du jeune latéral gauche du Slavia Prague, El Hadji Malick Diouf (19 ans). Selon des informations, ce jeune a réalisé une excellente saison, avec en prime le titre de meilleur buteur de son équipe. Son arrivée sera un apport de taille pour le côté gauche occupé par Ismail Jakobs de l’As Monaco ou encore Mikayil Faye. Cette nouvelle recrue vient confirmer la nouvelle politique de rajeunissement du sélectionneur. Après Pape Matar Sarr, Pape Guèye, Lamine Camara, Nicolas Jackson ou encore Habib Diarra, c’est donc au tour du jeune Malick Diouf de rejoindre la «cour des grands».

Dans un moment où Sadio Mané, Gana Guèye ou encore Kalidou Koulibaly s’approchent petit à petit de la retraite internationale après avoir offert au Sénégal sa première Coupe d’Afrique des nations en 2021 et deux qualifications consécutives à une phase finale de Coupe du Monde. Reste maintenant aux jeunes d’assumer leur nouveau statut afin de prendre le relais et d’écrire leurs pages de l’histoire comme l’ont fait les anciens. Articles similaires Partager Facebook

