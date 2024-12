Renforcement de l’employabilité des jeunes au Sénégal: « SOS Villages d’Enfants SENEGAL » et SANLAM-ALLIANZ mettent en place « ALLIANZ 4 YOUTH EMPLOYABILITY »

Partager Facebook

Dans un contexte où le chômage des jeunes constitue l’un des défis majeurs pour le développement socio-économique du Sénégal, SOS Villages d’Enfants et Sanlam Allianz lance le projet « ALLIANZ 4 YOUTH EMPLOYABILITY », une initiative conjointe pour venir en appui au gouvernement dans la lutte pour l’employabilité des jeunes. Ce programme d’accompagnement a pour objectif de renforcer l’employabilité de 60 jeunes pendant deux ans, en leur offrant des formations professionnelles et des opportunités de stages, principalement dans les Parcelles Assainies, une zone cible du programme.

Papa Daouda Diop, directeur national de SOS Villages d’Enfants Sénégal, a expliqué l’importance de ce projet en lien avec la problématique du chômage des jeunes au Sénégal. « Nous avons un taux de chômage élevé parmi les jeunes, ce qui rend l’employabilité de cette population une priorité nationale. Le but de ce projet est d’aider 60 jeunes à acquérir des compétences qui renforceront leur employabilité », a-t-il déclaré.

Le programme ciblera non seulement les jeunes vivant au sein des villages SOS, mais également ceux issus des communautés voisines, notamment des Parcelles Assainies. À travers cette initiative, SOS Villages d’Enfants espère non seulement offrir un soutien aux jeunes, mais aussi contribuer aux priorités de l’État, qui a fait de l’employabilité des jeunes l’une de ses priorités stratégiques.

Une approche communautaire durable

Ce projet s’inscrit dans une logique de soutien à long terme. Papa Daouda Diop a souligné que l’un des objectifs du programme était de garantir un impact durable au sein des communautés. « Ce projet a un ancrage communautaire. Avec l’appui de Sanlam Allianz, nous mettons en place des formations, du mentorat et des dispositifs de suivi, mais le but ultime est que la communauté prenne le relais après les deux ans », a-t-il précisé. L’objectif est de renforcer les compétences locales et de favoriser l’autonomie des jeunes à long terme.

Pour sa part, le partenaire clé du projet, Sanlam Allianz, a également exprimé son engagement et sa fierté de participer à cette initiative. Chadwin Van Vacas, Directeur général de Sanlam Allianz Sénégal Vie, a rappelé l’importance de l’alliance entre les deux organisations : « Nous partageons des valeurs communes et nous sommes fiers de soutenir SOS Villages d’Enfants dans ce projet. En offrant des solutions de financement et en accompagnant ces jeunes, nous contribuons à leur donner confiance et à améliorer leur avenir », a-t-il déclaré.

Témoignages d’espoir et de détermination

Les bénéficiaires du programme, tels que Thierno Mouhamadou Diako, un jeune engagé dans le programme de renforcement des familles, ont partagé leurs attentes vis-à-vis du projet. « Ce programme nous aide à avoir confiance en nous-mêmes et à nous préparer à notre avenir professionnel. Nous voulons être autonomes, capables de soutenir nos familles et de devenir des leaders dans notre communauté », a-t-il exprimé.

De même, Maimouna Ba, étudiante en administration des entreprises et bénéficiaire du programme, a souligné l’impact positif du projet sur sa vie : « Ce programme est une chance pour nous d’acquérir de nouvelles compétences, de trouver des stages et, je l’espère, un emploi stable. J’espère que ce projet réussira, car il peut vraiment changer nos vies », a-t-elle confié.

Le projet ALLIANZ 4 YOUTH EMPLOYABILITY représente une initiative phare dans la lutte contre le chômage des jeunes au Sénégal. À travers une approche alliant formation, mentorat et soutien communautaire, ce programme offre aux jeunes une opportunité unique de se préparer aux exigences du marché du travail. Avec le soutien de SOS Villages d’Enfants et de Sanlam Allianz, ce projet a le potentiel de transformer l’avenir professionnel de nombreux jeunes sénégalais, tout en contribuant au développement économique et social du pays.

Rosita Mendy