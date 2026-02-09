Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
habib beye 6765347ba5267

Rennes : Habib Beye relevé de ses fonctions d’entraîneur principal

9 février 2026 Actualité

Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais.

Le club breton a annoncé avoir entamé « une procédure » à l’encontre du coach et de ses adjoints.

L’équipe première sera entrainée par le trio en charge des jeunes du SRFC, Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand « jusqu’à nouvel ordre » a annoncé le Stade Rennais.


Le sélectionneur d’origine sénégalaise a enchaîné une série de mauvais résultats en perdant deux matchs d’affilié. Il était sur siège éjectable depuis un certain moment. C’est donc sans suprise que cette décision de le limoger intervienne.

Tags

Vérifier aussi

Image UCAD 1024x670 1

UCAD : Le FRAPP dénonce la présence des FDS dans l’enceinte de l’université et la fermeture des restaurants

Dans un communiqué rendu public, le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved