Rennes : Habib Beye relevé de ses fonctions d’entraîneur principal

Habib Beye n’est plus l’entraîneur du Stade Rennais.

Le club breton a annoncé avoir entamé « une procédure » à l’encontre du coach et de ses adjoints.

L’équipe première sera entrainée par le trio en charge des jeunes du SRFC, Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Maxime Le Marchand « jusqu’à nouvel ordre » a annoncé le Stade Rennais.

Le sélectionneur d’origine sénégalaise a enchaîné une série de mauvais résultats en perdant deux matchs d’affilié. Il était sur siège éjectable depuis un certain moment. C’est donc sans suprise que cette décision de le limoger intervienne.