Rentrée scolaire : Le mouvement “And Défar Parcelles” gâte les élèves…

Le mouvement ” And Défar Parcelles Assainies” est au service de l’éducation.La structure dirigée par la cadre apériste Touradou Sow vient d’offrir un important lot de fournitures scolaires aux potaches de la dite localité et, notamment, ceux de l’Unité 8.Des cahiers,livres, bics ,crayons, ardoises, etc. ont été gracieusement offerts à différentes catégories d’élèves pour leur permettre de soulager leurs parents dans ce contexte si difficile .Un geste qui est positivement apprécié par la communauté éducative mais aussi les parents des bénéficiaires qui voient, ainsi, en Touradou Sow un bon samaritain .Qui fait mieux?

Rappelons que le MADP s’illustre aussi dans beaucoup d’actions sociales comme appui à l’autonomisation de la femme et nettoiement d’édifices publics au niveau de cette populeuse commune du département de Dakar.