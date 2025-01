RÉOUVERTURE DE L’UASZ: Le docteur Annette Seck se réjouit et parle d’un développement

Partager Facebook

La Coordination des étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor (CE-UASZ), après constat de la satisfaction de 50 % de leurs revendications, appelle les étudiants à regagner les amphithéâtres le 6 janvier, conformément à la directive du Conseil académique de l’UASZ. Seulement, la CE-UASZ rejette l’imposition des sessions uniques décidée par le Conseil académique.

Fin de la grève illimitée déclenchée par les étudiants de l’université de Ziguinchor, déclenchée le vendredi 22 novembre 2024. Celle-ci a occasionné la fermeture des campus universitaire et pédagogique. Les étudiants, suite à la décision des autorités universitaires, ont dû quitter les lieux le vendredi 29 novembre 2024.

La Coordination des étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor (CE-UASZ) avait posé comme condition de retour la satisfaction entière de leurs revendications. Ces revendications tournaient autour de la livraison immédiate de la zone de production pour le restaurant de Diabir, afin de garantir une meilleure prise en charge des besoins alimentaires des étudiants ; le redémarrage sans délai des chantiers du programme PGF-SUP, dont les retards affectent gravement les conditions d’études ; la mise en service des équipements du pavillon de 1 000 lits destiné à résorber le problème de logement des étudiants ; la fermeture du pavillon E, en état de délabrement avancé, pour préserver la sécurité et la dignité des étudiants ; la réhabilitation et la réfection des infrastructures pédagogiques existantes, afin d’assurer des conditions d’apprentissage optimales.

Dans le communiqué, la CE-UASZ note « avec satisfaction quelques progrès sur ces différents points ». Elle se dit satisfaite de l’accélération dans la construction de la zone de production du restaurant de Diabir et une reprise timide, mais effective des travaux des chantiers PGF-SUP avec la réception de deux postes de transformateurs électriques pour le pavillon et le PGF-SUP. Un satisfecit total est exprimé par les représentants légitimes des étudiants de la fermeture du pavillon E en état de délabrement.

De plus, la coordination a salué l’augmentation du nombre de lits superposés dans les pavillons, pour combler le déficit. Il est fait aussi mention de la réfection d’une bonne partie des infrastructures pédagogiques existantes avec l’installation d’équipements. La CE-UASZ a exprimé son satisfecit, à la suite de la réception définitive du service médical, en attendant l’installation des équipements. Ainsi, reconnaissant ces avancées notoires, la Coordination des étudiants de l’UASZ a suggéré aux étudiants de regagner les amphithéâtres. « La CE-UASZ reconnaît les progrès réalisés, qui répondent à 50 % aux attentes des étudiants et appelle à leur poursuite pour atteindre une satisfaction complète. Elle salue les efforts de tous les acteurs, en particulier le réseau des alumni pour son généreux don de matériel à l’université « , lit-on sur le communiqué. Malgré son appel à la reprise des cours, la CE-UASZ rejette la tenue des sessions uniques annoncée par le Conseil académique pour trois UFR (LASHU, SES et ST). » Pas question de session unique pour aucune UFR. La coordination rejette fermement l’imposition des sessions uniques, estimant qu’elles nuisent à la réussite des étudiants. Elle réitère sa demande pour le retour à deux sessions normales avec deux rattrapages, une mesure cruciale pour garantir une évaluation académique juste et efficace », souligne le communiqué. Khadim Diène et ses camarades annoncent que des démarches ont été entreprises par une équipe de médiateurs

La famille du Parrain de ladite université, le Professeur Assane Seck, remercie tous ceux qui ont facilité l’initiative spontanée de médiation et fait appel à l’indulgence de toute la communauté universitaire afin que le rayonnement de l’UASZ demeure et que le slogan « L’excellence, ma référence » devienne une réalité.

Dr Annette Seck

Fille du Parrain de l’UASZ