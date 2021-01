Réponse sociale face à la Covid-19 : Zahra Iyane Thiam décortique le modèle Sénégalais

A l’occasion de l’atelier international virtuel sur la crise de la Covid-19 en Afrique : « Réponse Sociale et Microfinance », la Ministre Sénégalaise de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane THIAM DIOP, a été invitée à faire une communication sur les mesures adoptées par le Sénégal pour atténuer les risques sociaux et économiques liés à la Covid-19.

“Les réponses du Sénégal face à la pandémie sont réparties sur quatre (4) piliers que sont le renforcement du système de santé, le renforcement de la résilience sociale de la population, la stabilité macro-économique et financière et enfin l’approvisionnement régulier en hydrocarbures, produits médicaux et pharmaceutiques, puis de denrées de premières nécessités. (…) Dans le cadre de la subvention accordée aux acteurs de l’économie sociale et solidaire, nous avons pu impacter 1.343 groupements de promotion féminine avec un impact sur 279.605 femmes” a soutenu la ministre.

L’atelier qui a réuni les États Africains (Bénin, Cameroun, Togo, Sénégal) et des représentants des organisations internationales (UMOA, BADEA, BOAD, BCEAO, PNUD, CEA), a porté sur deux principaux panels, dont un sur les Mesures prises par les Etats Africains pour atténuer les risques sociaux et économiques liés à la COVID 19 : le cas du Sénégal, thème sur lequel Madame Zahra Iyane THIAM DIOP a fait son exposé.