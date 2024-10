Résilience environnementale et sanitaire: Les initiatives dirigées par les communautés plus durables et adaptées aux besoins locaux

En marge du forum Galien, une conférence sur le thème : »Leçons apprises sur les expériences communautaires locales, régionales, nationales en termes de résilience environnementale » s’est tenue. Il a été noté que les initiatives dirigées par les communautés elles-mêmes, sont souvent plus durables et adaptées aux besoins locaux.

Pour une réussite des actions humanitaires, les acteurs misent sur l’implication des communautés. C’est ce qu’on peut retenir de la session sur les leçons apprises sur les expériences communautaires locales, régionales, nationales en termes de résilience environnementale, en marge du forum Galien. Selon la directrice exécutive de l’ONG Askan-Sénégal, Dr Fatou Fall Ndoye, il a été noté deux expériences au Niger. Il s’agit de l’adaptation des campagnes de vaccination au contexte local, mais également l’utilisation des données pour un suivi ciblé dans le cadre de la résilience, pour un suivi ciblé et également anticipatif. »

L’on sait que les services de santé travaillent dans bien des cas avec les services de météorologie pour pouvoir capitaliser et cibler certaines communautés spéciales. J’ai appris sur le terrain qu’il faut impérativement deux choses pour une résilience. C’est d’une part l’implication des communautés fondamentales dans le cadre d’une démarche inclusive, mais c’est également l’appropriation des communautés », dit-elle.

Et de poursuivre : »Ce sont ces deux impératifs qui me semblent évidents à savoir l’appropriation et l’acceptation, aussi bien sur le plan social que sur le plan technique ». A l’en croire, les initiatives dirigées par les communautés elles-mêmes sont souvent plus durables et adaptées aux besoins locaux. « Les programmes de vaccination résilients utilisent des données de surveillance qui sont épidémiologiques, mais également météorologiques. Chaque année, pour la vaccination du fait des problématiques météorologiques, que ce soit la pluviométrie ou les températures, en fonction des données, les campagnes de vaccination contre les maladies sont corrélées entre l’environnement et les systèmes de santé », fait-elle noter. Elle soutient que l’utilisation des données météorologiques a permis aux communautés de pouvoir cibler les personnes âgées qui sont beaucoup plus en souffrance dans le cadre de ce type de problématique de résilience. « Nos systèmes de santé, pour être plus résilients face au changement climatique, doivent adopter des stratégies innovantes et multisectorielles » laisse-t-elle entendre.

Pour Namoudou Keita de l’Organisation ouest africaine de la santé (OOAS), il y a quelques ministères qui mettent en place une cellule ou unité en charge de la promotion de la santé. « Mais en réalité, quand on regarde nos politiques comment elles sont construites et orientées, on n’en prend pas acte, ou on ne prend pas en considération la lutte ou l’intégration des autres secteurs dans la santé. Ceci pose la définition de la santé », dit-il. Et d’ajouter : »Nous savons que la plupart de ces définitions se rapportent aux conditions de vie des populations, en rapport avec leur bien-être, qui sont apportées pas seulement par les ministères de la santé que nous connaissons aujourd’hui, mais par les autres secteurs.

Et donc quand on analyse cette définition, on se rend compte que 90% de ce qui concourt à la santé provient des autres secteurs. Mais lorsqu’on regarde nos politiques de santé, elles ne sont pas en lien, en phase réelle avec cela. Nous constatons que plus d’accent est mis sur le médical, et c’est aussi quelque chose qui est très gênant, et qui montre aujourd’hui que près d’un demi-siècle après, on se rend compte qu’on n’est pas toujours en train d’atteindre les résultats globaux auxquels on est en escompte ». Ce qui lui fait dire qu’on est loin de l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD). « L’on voit que certaines de nos stratégies sont un peu décalées par rapport à ce qu’elles devraient être et la question de réflexion profonde se pose.

Devons-nous continuer à mettre l’accent sur le médical pour toujours, pour les 50 prochaines années ? Ou allons-nous changer de direction, tout en continuant bien sûr le médical, mais à se focaliser cette fois-ci sur les aspects de prévention, sur les aspects de promotion, parce qu’il faut mettre la santé dans toutes les politiques, mais aussi les questions de surveillance. On a connu Ebola et la Covid-19, on a vu combien c’est important qu’au niveau des communautés qu’on puisse les impliquer », tient-il à rappeler.

NGOYA NDIAYE