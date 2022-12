Respect de la Constitution: Le Collectif des journalistes démocrates contre un 3eme mandat au Sénégal

En perspective de la présidentielle 2024, outre les politiques et la société civile, une nouvelle force vive dénommée « Collectif des journalistes démocrates », a engagé le combat contre toute idée de briguer un 3eme mandat au Sénégal.

En réunion ce week-end, l’organisation a été portée à la connaissance du public, en attendant son assemblée générale dont la date sera incessamment communiquée pour l’installation de son bureau national. Selon le Coordonnateur du « Collectif des journalistes démocrates », l’objectif et la mission principale de cette organisation portent sur la sauvegarde de la stabilité socio-politique et le respect strict de la Constitution qui limite les mandats à deux (2). Témoin du passé récent de l’élection présidentielle de 2012, avec son lot de morts et de dégâts, Mouhamadou Bamba Sall estime qu’il serait irresponsable pour les acteurs de la presse, de rester muets et inertes face au danger qui guette le Sénégal à l’horizon 2024.

Aujourd’hui, « plus de 80% des compatriotes Sénégalais ne cautionnent pas les mandats illimix pour quelque candidat que ce soit », informe le Coordonnateur. « Même si le président de la République Macky Sall préfère jusque-là maintenir le flou autour du ni oui-ni non, nous avons un préjugé favorable dès lors qu’il n’a jamais dit qu’il allait briguer un 3è mandat présidentiel », a-t-il relativisé. N’empêche, dit-il « le Chef de l’Etat qui détient le mandat du peuple doit s’adresser aux Sénégalais et éclairer leur lanterne ».

Dans son agenda, le « Collectif des journalistes démocrates », a inscrit une tournée nationale pour les points focaux, des visites dans les rédactions d’organes de presse, auprès des régulateurs sociaux, des Khalifes généraux, de l’Eglise catholique et au niveau des Chancelleries. Au sujet de la liberté de presse, le Coordonnateur dudit Collectif regrette ce qu’il qualifie de « persécution » sur le journaliste Pape Alé Niang et demande à ce que cette affaire qui n’en n’est pas une, soit classée sans suite. En outre, Mouhamadou Bamba Sall s’est dit sceptique par rapport aux intentions inavouées de l’Etat autour de l’assainissement du secteur des médias.

Quoique d’accord pour redorer le blason du métier de journaliste, mais « les professionnels des médias sont assez outillés pour faire le travail sans la complicité du ministère de la Communication ». C’est d’autant plus préoccupant que la cadence semble accélérée par des instructions venant des pouvoirs publics qui ont mis l’échéance 2024 sur orbite. Par ailleurs, le « Collectif des journalistes patriotes » rendra visite très prochainement aux partis politiques, aux organisations des droits de l’homme ainsi qu’aux différents mouvements de la société civile.