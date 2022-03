Résurgence du choléra au Cameroun : 29 morts en une semaine

Cette maladie diarrhéique aiguë, dont on peut mourir en quelques heures en l’absence de traitement, réapparaît périodiquement dans ce pays d’Afrique centrale peuplé de plus de 25 millions d’habitants. « Entre le 16 et le 22 mars 2022, une flambée de cas de choléra est observée dans le Sud-Ouest avec plus de 300 cas notifiés », a écrit Manaouda Malachie sur Twitter.

Vingt-sept personnes sont mortes du choléra dans trois grandes villes de l’ouest du Cameroun, et deux dans la capitale Yaoundé. Depuis octobre 2021, l’épidémie de choléra a fait 62 morts avec près de 2.100 cas recensés, selon le Dr Malachie. « Le système de gestion de l’incident a été activé (…) pour assurer la coordination des mesures prises et de la vaccination réactive », a écrit le ministre.

La précédente résurgence du choléra avait fait 66 morts au Cameroun entre janvier et août 2020. Début 2021, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estimait qu’il y a avait chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra et 21.000 à 143.000 décès dus à cette maladie dans le monde.

« Des vaccins anticholériques sûrs, administrés par voie orale, doivent être utilisés conjointement à l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement pour limiter les flambées de choléra et favoriser la prévention dans les zones connues pour être à haut risque », selon l’organisation onusienne.