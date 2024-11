Retard dans le paiement de leurs rémunérations: Les syndicats du « CROUS » Sine-Saloum crient leur ras le bol

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À travers un communiqué rendu public ce lundi, les syndicats du centre des œuvres universitaires sociales (CROUS) du Sine-Saloum ont exprimé leur mécontentement suite aux retards constatés dans le paiement de leurs rémunérations. Les syndicats dénoncent le silence des autorités concernées sur la question et menacent d’utiliser tous les moyens légaux pour se faire entendre.

Les syndicats du centre des œuvres universitaires sociales du Sine-Saloum ont haussé le ton ce lundi pour s’indigner du retard dans le paiement de leurs salaires. Dans le communiqué publié, les syndicats font état d’un retard dans le paiement de leurs rémunérations qui commence à trop durer. «Les syndicats des travailleurs du centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) du Sine Saloum tiennent à exprimer leur profond mécontentement face aux retards persistants dans le versement des salaires du personnel», lit-on dans le communiqué. À en croire ces travailleurs, depuis trois mois, les agents du CROUS du Sine Saloum font face à des retards «injustifiés» dans le paiement de leurs rémunérations, impactant ainsi leur stabilité financière et leur bien-être. Selon eux, cette situation jugée «inacceptable » a des répercussions directes sur la vie quotidienne des salariés, compromettant leur capacité à subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles. Ainsi, les syndicalistes indiquent avoir, maintes fois, alerté les autorités sur cette problématique récurrente pour qu’elles apportent des solutions concrètes et durables, mais leurs appels sont restés sans réponse satisfaisante et les retards de paiement persistent.

Face à cette situation, ils réitèrent leur appel aux autorités pour un règlement définitif du problème. « Ainsi, au nom de tous les travailleurs du CROUS du Sine-Saloum, nous demandons aux autorités de prendre immédiatement les dispositions nécessaires pour régulariser la situation et de s’assurer que de telles situations ne se reproduisent plus à l’avenir », ont-ils déclaré. Dans la même veine, les syndicats rappellent aux autorités que le respect des droits des travailleurs du CROUS du Sine-Saloum est primordial et non négociable et expriment, dans la foulée, leur détermination à défendre les intérêts des travailleurs et à œuvrer pour un environnement de travail juste et équitable.

Enfin, les syndicats des travailleurs du Centre régional des œuvres universitaires sociales du Sine-Saloum disent rester vigilants et prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits des travailleurs.

El HADJI MODY DIOP