Retraite prolongée pour les généraux: Les dessous d’une rallonge

Macky Sall a pris hier le décret, augmentant entre un an et deux ans, selon les grades, l’âge de la retraite des officiers généraux des armées. La limite d’âge des généraux était fixée à 60 ans. Les généraux de brigade, les généraux de brigade aérienne et les contre-amiraux qui décrochaient à 60 ans vont désormais à la retraite à 61 ans. Quant au général d’armée, général de corps d’armée, général d’armée aérienne, général de corps aérien, vice-amiral d’escadre, général de division, général de division aérienne et vice-amiral, ils sont admis à la retraite à l’âge de 62 ans. Est-ce un décret pour maintenir le général Moussa Fall jusqu’en 2024 ? Rappelons que ce dernier devrait prendre sa retraite en Mai 2023, c’est à dire 9 mois avant les élections de 2024. Le néo général Meissa Cellé Ndiaye devait partir, lui aussi, à la retraite cette année. Il nous revient que ce décret va créer beaucoup de frustrations comme vous le savez une dizaine de Généraux devrait être admis dans la 2e section (réserve) entre 2022 et 2023 de même que son aide de camp qui devrait partir le 21 de ce mois et beaucoup de Colonels très compétents étaient aux aguets pour préparer la relève ce qui veut dire tous ces Colonels qui devraient aller à la retraite d’ici deux ans et trois ans ne seront pas promus au grade de Général parce que la limite d’âge de ces généraux est rallongée et ils resteront dans leur poste de commandement comme le CEMGA et le HAUT-COMGEN qui sont nés en 1963 seront à leur poste jusqu’à 2025 après l’élection présidentielle.

