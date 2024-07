Rugby Africa Cup: Le Sénégal s’impose devant la Côte d’Ivoire

Battues lors de leur entrée en lice, les sélections du Sénégal et de la Côte d’Ivoire se sont affrontées ce mercredi pour un match de classement. Les Lions du rugby XV ont dominé la rencontre et décrochent une victoire importante au Rugby Africa Cup.

C’est une importante victoire pour la suite de cette compétition de rugby XV regroupant huit équipes. Le Sénégal qui a été battu par le Kenya lors des quarts de finale, a décroché une victoire en s’imposant largement devant la Cote d’Ivoire. Les Lions ont dominé la rencontre de bout en bout.

A la pause, les coéquipiers de Abdou Karim Fofana, désigné homme du match menaient le score 12-5. Pour finalement remporter le match (25-8). Selon la chargé de la communication de la Fédération Sénégalaise de Rugby, Madiagne Diagne « On est très satisfait de ce résultat, un match important qu’il fallait gagner. À la suite de la défaite contre le Kenya, on s’est dit qu’il fallait au moins une victoire. Ce qui nous permettrait de valider notre ticket pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Parce qu’il faut être parmi les 7 meilleures équipes de cette compétition pour jouer disputer cette étape prévue en 2025. On est très satisfait de la prestation de l’équipe nationale qui était assez bonne. Avec Mamadou Ndiaye et Assane Ndiaye qui ont été assez bons, Abdou Karim Fofana qui a été désigné homme du match. On a vu une autre équipe du Sénégal avec un mixte de jeunes et de joueurs d’expériences qui a fini par s’imposer devant le Sénégal ».