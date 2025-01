Rumeur sur son départ au prochain Mercato : Sadio Mané balaye les rumeurs « Je reste engagé avec Al-Nassr »

Depuis un bon moment des rumeurs font office que le géant de la Serie A, l’Inter, aurait fait part de leur intérêt pour Sadio Mané et préparerait une opération sensationnelle pour l’international sénégalais lors de la fenêtre de transfert hivernale. A cet effet, l’attaquant sénégalais d’Al-Nassr, Sadio Mané, a pris la parole pour clarifier sa position concernant les rumeurs de transfert qui lient son nom à l’Inter Milan.

Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2026, Sadio Mané, qui a rejoint le club saoudien en 2023 après son passage au Bayern Munich, fait l’objet de nombreuses rumeurs, notamment en provenance des médias italiens qui évoquent un retour potentiel en Europe. Cependant, le double Ballon d’Or africain a pris soin de rassurer ses supporters et d’affirmer son engagement envers Al-Nassr. « Oui, je pense que cela fait partie du football, et en tant que joueur, il faut accepter cela. Les rumeurs existent toujours, mais je ne suis plus un jeune joueur qui s’en laisse affecter. Je suis ici et concentré sur mon équipe », a déclaré Sadio Mané après la victoire de son équipe contre Al-Khaleej (3-1) lors de la 16ᵉ journée de la Saudi Pro League.

Dans des propos relayés par le quotidien Asharq Al-Awsat, l’attaquant sénégalais a ajouté : « Cela ne me dérange pas. Mon objectif est de rester avec Al-Nassr et de contribuer à remporter des titres. »

Depuis son arrivée en Arabie saoudite, le champion d’Afrique en 2022 totalise 27 buts et 17 passes décisives en 71 matchs. Ses performances font de lui un pilier de l’équipe d’Al-Nassr.