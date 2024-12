S.Cheikh Fall Khady Guèye : « Les engagements du PM Sonko nous inspirent confiance… »

Partager Facebook

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est prêté, hier, au rituel de la Déclaration de Politique Générale. Une sortie vivement appréciée par le petit-fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Serigne Cheikh Fall Khady Guèye, par ailleurs, Président de l’Association Serigne Fallou basée à Paris, en France:

« Avec cette intervention, hier, du Premier ministre Ousmane Sonko, l’on ressent un vent d’espoir sur le Sénégal. Le « Jub-Jubal-Janti » est en marche résolue vers la concrétisation. Les engagements ainsi pris nous inspirent beaucoup confiance. Il ya une réelle volonté pour nos actuels dirigeants à vouloir travailler pour l’élévation du niveau de vie des populations sénégalaises et on ne peut que se féliciter », a réagi le fils de Serigne Modou Abdoulaye Fall Ibn Serigne Abdoulaye Fall Ndar Ibn Mame Cheikh Ibrahima Fall. Le guide religieux Baye Fall rajoute: » Nous remercions aussi les autorités étatiques et, au premier chef desquelles le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son chef du gouvernement, pour leur comportement empreint de respect envers les tirailleurs sénégalais. L’hommage qui leur avait été rendu le 1ér décembre dernier et les propos tenus devant les députés,hier, par le PM Sonko en disent long la considération envers ces vaillants soldats qui ont opinâtrement participé à la libération de la France. Sur ce, nous les invitons à venir assister à la cérémonie-l’hommage que nous tenons chaque 08 mai à Paris pour célébrer leur gloire éternelle ».