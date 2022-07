Sadio Mané fait de graves révélations

En principe, Sadio Mané ne devait pas jouer le quart de finale de la CAN 2021 contre la Guinée équatoriale (victoire du Sénégal, 3-1). L’attaquant de Liverpool s’était gravement blessé à la tête en huitième, contre le Cap-Vert (2-0), suite à un violent choc avec le gardien de but des Requins bleus. Il avait tenu sa place après l’incident. Ouvrant le score à la 63e avant d’être remplacé trois minutes plus tard par Bamba Dieng, auteur du deuxième but. Sadio Mané fait de glaçantes révélations sur sa commotion cérébrale.

Articles similaires