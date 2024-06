Saint-Louis: Journée du parrain du « Prytanée Militaire » : Les enfants de troupe invités à s’inspirer des valeurs du Capitaine « Charles N’Tchoréré »

Partager Facebook

Le commandement du Prytanée Militaire a rendu, en fin de semaine, un vibrant hommage à son parrain le Capitaine Charles N’Tchoréré commémorant ainsi son 84ème anniversaire de décès. Le défunt qui fut commandant de cette prestigieuse école, incarnait un certain nombre de valeurs telles que le courage, la détermination, l’exemplarité, l’intégration, la solidarité et l’excellence et qui sont présentées en modèle aux jeunes enfants de troupe. La cérémonie a eu lieu en présence d’une forte délégation d’autorités et d’anciens enfants de troupe venues du Gabon, pays d’origine de parrain.

Après avoir prié pour la mémoire des disparus, le Colonel Abdoulaye Mbengue, commandant le Prytanée Militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis (PMS) a remercié de vive voix la présence massive des invités à cette traditionnelle cérémonie. Il a également rendu un vibrant hommage à l’Amicale des anciens enfants de troupe, notamment la forte délégation venue du Gabon composée d’une trentaine de membres dont 28 anciens enfants de troupe et qui ont contribué à rehausser cette journée du Parrain. « Le Capitaine Charles N’Tchoréré, parrain de cette prestigieuse école, s’est distingué de fort belle manière à travers les valeurs qu’il incarnait à savoir le courage, la détermination, l’exemplarité, l’intégration, la solidarité et l’excellence. Il tomba, le 7 juin 1940, au combat pendant la seconde guerre mondiale.

Son histoire mérite d’être racontée aux jeunes générations d’enfants de troupe pour leur servir de modèle », a soutenu le Colonel Abdoulaye Mbengue. Son nom, a-t-il rappelé, est gravé à jamais dans la mémoire des enfants de troupe qui doivent s’inspirer des valeurs qu’incarnait leur parrain. « C’est le courage qui est une vertu qui vous aidera à vaincre votre peur ; la détermination ; l’exemplarité car le parrain a été un officier exemplaire rompu la tâche ; l’intégration ; la solidarité car tout comme lui, il vous est recommandé d’être toujours solidaire et son exemple vous est offert ; les valeurs d’excellence qu’il vous a léguées vous serviront et vous rendront digne du slogan « En quête de savoir pour mieux servir demain », a-t-il lancé à l’endroit des enfants de troupe.

Ces derniers y ont fait la lecture de la citation traditionnelle sur le Capitaine Charles N’Tchoréré. Pour sa part, le Colonel Ulrich Mafoumbi Mafoumbi, un ancien enfant de troupe formé au PMS de Saint-Louis par ailleurs Ministre chargé de missions à la Présidence de la République du Gabon, s’est réjoui d’avoir effectué ce retour au bercail à la tête d’une forte délégation. « Je suis un ancien enfant de troupe de la promotion 1989 et j’ai obtenu mon Baccalauréat dans cette même école en 1996 et vous n’imaginez pas quel est mon sentiment en ce moment présent de revenir dans cette école qui m’a tout donné, qui m’a formé et qui m’a donné les rudiments et les outils nécessaires pour affronter non seulement la vie de tous les jours mais aussi la carrière militaire que j’ai embrassée », a-t-il rappelé lors de cette cérémonie commémorative du 84ème anniversaire de décès du Capitaine Charles N’Tchoréré. Il a magnifié le bon déroulement de cette cérémonie jugée de haute facture.

Cependant, il a ajouté qu’après avoir quitté le Prytanée Militaire il y a 28 ans, ils ne pouvaient pas revenir dans cette prestigieuse institution les mains vides. « C’est en ce sens que, conscients des réalités que les enfants de troupe traversent, conscients des besoins qui étaient les nôtres à notre époque, nous avons voulu témoigner de notre accompagnement cette école en apportant un lot de matériels composés de plusieurs splits, d’ordinateurs, de vidéos projecteurs, du matériel de sport, la réfection d’un plateau sportif et la construction d’un nouveau plateau sportif.

Pour la simple et bonne raison que le sport fait partie intégrante de la formation des enfants de troupe au quotidien », a-t-il rappelé. Une visite du Musée des enfants de troupe, un défilé de ces derniers et une distribution de cadeaux aux élèves les plus méritants ont mis fin à la cérémonie.