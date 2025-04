GO: Amadou Ba, un sénégalais tout neuf ? 

Partager Facebook

Quoiqu’on puisse dire du député de Pastef,également nouveau vice-président de l’assemblée Nationale, c’est qu’il réunit les sénégalais pour son savoir et son humilité.

Dernier a lui rendre cet hommage mérité ? L’écrivain poète Elie Charles Moreau, à la veille de l’anniversaire de notre indépendance

MISSIVE À « MON » DÉPUTÉ

Bonsoir, à toi, Amadou Ba ! J’ai eu du plaisir à t’écouter en l’Hemicycle. Mais j’ai fait plus et mieux que suivre ta prise de parole : j’ai entendu ton message et fort bien compris le contenu.Entre Rappel et Discernement, tu es allé en pays de mémoire, as fait œuvre d’historien, rafraîchi des cervelles qui, volontairement, étaient inscrites dans la sélectivité et, par ce procédé, tu as, avec fermeté et courtoise, invité tout les téléspectateurs et auditeurs à comprendre ce dont il est question. Et, ainsi, au pouvoir et au devoir, impérieux, de faire la part des choses : tu as éclairé le flou que d’aucuns auraient bien voulu semer sur la loi concernant l’amnistie. Mieux, tu as rendu claire dans les esprits, de nos compatriotes, la décision d’interpréter, c’est à dire de rendre à la vérité et à la justice, leurs syllabes d’accueil.

Mais, aussi, à l’Etat de droit et son âme et ses objets originels qu’un certain « tailleur » doublé d’un « modéliste » certain se devait de modifier, à fin satisfaire des caprices et fantasmes de roi et princes consorts. Mais, enfin… Heureux que Dieu soit toujours aux commandes et pour, toujours et tous les jours, faire la part des choses !

Le Peuple, par vos voix et vos votes, va trancher et ne saurait que voter pour vous ! Et à raison, du reste, très aisées à justifier ! Parce qu’il aura souci de cohérence d’avec lui-même et d’avec le Régime et le Système qu’il aura, lucidement et librement, installé un certain Dimanche de Mars 2024 ! Synthétiquement, Amadou, par ta prise de parole, tu as encore confirmé et conforté, tout à la fois, l’intime conviction, en moi dure comme fer, que tu n’es pas un wagon mais bien une locomotive !

Et de dernière génération ! Maa Chaa Allah ! Si, comme eût dit et écrit, Victor Hugo, « Voltaire est, à lui seul, une assemblée constituante de La Liberté », tu es, pour moi et, pour des milliers de nos compatriotes, à toi, seul, un groupe parlementaire !Amadou, tu m’as encore donné toutes rasons de te compter de MA famille de cœur et d’esprit !

Et avec la fierté qui sied ! Que les Grâces d’Allah, plus que jamais, te soient bouclier contre tout ce qui peut être nuisible et nuisance contre toi, Considérable Jeune frangin ! Vis ! Et porte-toi toi bien ! (…) Elie Charles Moreau

Sébé