Lesotho: Donald Trump impose 50 % de taxe douanière aux importations

LinkedIn Le petit royaume du Lesotho, en Afrique australe, a été frappé par le président américain Donald Trump d’un droit de douane réciproque de 50 %, soit le prélèvement le plus élevé de tous les États figurant sur sa longue liste d’économies ciblées. Le Lesotho, que M. Trump avait ridiculisé en mars en le qualifiant de pays dont « personne n’a jamais entendu parler », est un pays pauvre et enclavé dont le produit intérieur brut dépasse à peine 2 milliards de dollars. Il affiche un important excédent commercial avec les États-Unis, principalement constitué de diamants et de textiles, dont les jeans Levi’s. Ses exportations vers les États-Unis, qui sont les plus importantes du monde, sont en grande partie constituées d’importations de diamants. Ses exportations vers les États-Unis, qui s’élèvent à 237 millions de dollars en 2024, représentent plus de 10 % du PIB, selon Oxford Economics. Mercredi, M. Trump a imposé de nouveaux droits de douane réciproques aux partenaires commerciaux mondiaux, bouleversant des décennies de commerce fondé sur des règles et menaçant d’augmenter les coûts pour les consommateurs. M. Trump a déclaré que les droits de douane « réciproques » étaient une réponse aux droits de douane et autres barrières non tarifaires imposées aux produits américains. Selon l’administration américaine, le Lesotho applique des droits de douane de 99 % sur les produits américains. En Afrique, cette décision a marqué la fin de l’accord commercial AGOA (African Growth and Opportunity Act) qui était censé aider les économies africaines à se développer grâce à un accès préférentiel aux marchés américains, selon les experts en commerce. Elle a également aggravé la douleur après que l’administration de Trump a démantelé l’USAID, l’agence gouvernementale qui était un fournisseur majeur d’aide au continent. Le gouvernement du Lesotho, une nation montagneuse d’environ 2 millions d’habitants encerclée par l’Afrique du Sud, n’avait pas de commentaire immédiat sur les droits de douane jeudi. Mais son ministre des affaires étrangères a déclaré à Reuters le mois dernier que le pays, dont le taux d’infection par le VIH/sida est l’un des plus élevés au monde, ressentait l’impact des réductions de l’aide, car le secteur de la santé en était tributaire. La formule utilisée pour calculer les droits de douane américains prend en compte le déficit commercial des États-Unis avec chaque pays comme indicateur des pratiques déloyales présumées, puis le divise par la quantité de marchandises importées aux États-Unis en provenance de ce pays.

Le tarif résultant est égal à la moitié du rapport entre les deux, ce qui signifie que des pays comme le Lesotho et Madagascar, qui n'importent que de petites quantités de marchandises américaines, ont été frappés par des tarifs douaniers plus punitifs que des pays beaucoup plus riches.

