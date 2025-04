Cession de « Rebeuss » annulée par l’Etat: Ce à quoi devra ressembler le nouveau Rebeuss ?

Partager Facebook

L’avenir du site de la prison de Rebeuss suscite de nombreuses réflexions sur son potentiel de reconversion. Situé en plein cœur de Dakar, cet espace stratégique offre une occasion unique de redéfinir l’urbanisme de la capitale en intégrant des infrastructures à forte valeur sociale et environnementale.

Le président Bassirou Diomaye Faye a récemment annulé la cession de la prison de Rebeuss, une vente controversée réalisée juste avant les élections présidentielles par le défunt régime. Cette décision a relancé les interrogations concernant le futur de cet espace de 11 774 m² situé au cœur de Dakar.

Le terrain, qui avait été bradé pour 8 milliards de francs CFA, est désormais dans une situation floue. Face à ce vide, la question se pose : quel projet l’État envisage-t-il pour ce site stratégique ?

Pour l’environnementaliste Moussa Kassé, la transformation de cet espace en un lieu public serait une véritable bouffée d’oxygène pour la ville. En plein centre de la capitale, ce terrain pourrait être réaménagé pour répondre aux besoins de la population en matière d’espaces verts et de détente », explique-t-il.

Il souligne également l’importance de doter Dakar d’espaces de respiration au milieu de son urbanisation galopante. « Transformer ce site en parc public ou espace vert constituerait une belle alternative à la densité urbaine environnante, tout en améliorant la qualité de vie des habitants, souvent à la recherche d’endroits pour se ressourcer », ajoute-t-il.

Pour certains, ce lieu pourrait servir à de nombreuses choses, comme un nouvel hôpital moderne en pleine Médina, un quartier populeux. Autre proposition : « La création d’un second campus universitaire ou d’un centre de recherche. Un tel projet structurant permettrait non seulement de renforcer l’infrastructure éducative et scientifique du pays, mais aussi de stimuler l’innovation et la recherche dans des domaines clés pour le développement du Sénégal.

Alors que le débat sur l’avenir du site de la prison de Rebeuss se poursuit, certains observateurs mettent en garde contre le risque de reproduire les erreurs du passé en matière de gestion foncière.

Le site de la prison de Rebeuss représente un véritable levier pour le développement urbain et stratégique de Dakar. Les options sont multiples : entre la création d’espaces publics comme un parc, la transformation en centre culturel, ou encore la construction d’infrastructures de santé et d’éducation. Cependant, l’État devra choisir la voie la plus adaptée aux besoins actuels et futurs de la population dakaroise.

Le choix stratégique fait pour ce site déterminera non seulement l’avenir de cet espace, mais aussi celui de la capitale, à un moment où l’urbanisation et les infrastructures de qualité sont au cœur des priorités nationales.