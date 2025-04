Nouvelle Politique Industrielle: Les Ètats-Unis remet les pendules de la Globalisation à l’heure 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Nouvelle Politique Industrielle des Ètats-Unis remet les pendules de la Globalisation à l’heure. Une opportunité à saisir. Mais ceux qui ne comprennent pas l’économie politique des chaînes de valeurs n’y voient qu’une absurde guerre commerciale et crient à la catastrophe!

Il s’agit plutôt d’une politique de ré-industrialisation des États-Unis, par le rapatriement de la production industrielle qui en avait été délocalisée vers les pays dits à marchés émergents, dont les économies se sont construites sur la désindustrialisation des Ètats-Unis et de l’Europe Occidentale, à partir de 1979-1980, avec le Consensus de Washington. Cela a fait perdre des millions d’emplois aux États-Unis et à l’Europe Occidentale, dont dans l’insdustrie sidérurgique (industrie lourde) qui fournit des matériaux lourds à l’industrie manufacturière (industrie légère).

Corriger cette situation explique que Donald Trump décide de Sur-taxer l’acier produit en dehors du territoire Américain, pour amorcer le rapatriement d’une partie des chaînes de valeurs impliquées en amont de son industrie manufacturière. De même, il taxe plus les produits manufacturés en aval des chaînes des valeurs de l’acier, comme les automobiles.

En intervenant par des leviers douaniers aussi bien en amont, qu’en aval des chaînes de valeurs qui existaient aux États-Unis, tout en offrant des incitations aux industriels qui viennent installer leurs productions aux États-Unis, il vise à ramener dans son pays, une plus grande densité de chaînes de valeurs intégrées, donc plus d’emplois et de pouvoir d’achat, conséquences d’une nouvelle croissance endogène et inclusive.

Bien sûr que le prix qu’il va faire payer aux États-Unis, c’est plus d’inflation. Mais seulement à court terme, avec l’augmentation spontanée des prix des produits importés.

Mais cette inflation conjoncturelle peut être corrigée avec : 1. Une politique compensatoire de substitution d’importation ou; 2. Ce que j’appelle Fiscalité Intelligente de Développement (FID).

Les États-Unis peuvent se donner les moyens budgétaires de financer leurs politiques. La FID peut servir à enrayer quasi immédiatement, toute inflation due à l’augmentation des coûts de produits intermédiaires importés, en réinjectant une partie des droits de douane supplémentaires, dans des segments critiques des chaînes de valeurs internes vulnérables, pour limiter ou annuler la hausse des coûts de production internes. Ce serait un gain de compétitivité!

Alors il n’y aurait ni inflation, ni stagflation et encore moins de récession, M. Trump utilisant plus d’argent public obtenu avec de nouveaux droits de douane, pour faire de la dépense publique intelligente qui libère les forces d’une croissance indigène et inclusive.

La nouvelle politique industrielle des États-Unis va certainement mettre les places financières en difficulté, mais les investisseurs vont anticiper et se préparer à acheter des valeurs boursières de la nouvelle industrie américaine en gestation.

Papa Demba Thiam Economiste Consultant/Gestion de projets/ Formateur en Management/Intervenant en Genre et Développement