Saint-Louis : La fédération urbaine du PDS dément tout soutien à Amadou Bâ 

La secrétaire générale de la fédération urbaine du Pds à Saint-Louis Mme Pourméra Diop réaffirme son ancrage au PDS

Dans un communiqué rendu public, il est fait état de l’intention de la Section communale du PDS de Saint-Louis de voter pour le candidat Amadou Bâ à l’élection présidentielle du 24 mars prochain. Selon la secrétaire générale de la fédération urbaine du Pds à Saint-Louis, Mme Pourméra Diop,il s’agit d’une « fausse information dénuée de tout fondement ».

La responsable fédérale de la vielle ville tient à réaffirmer son ancrage au Pds et appelle les militantes, militants et sympathisants au travail et à la mobilisation en perspective de l’élection présidentielle du 24 mars.

Mme Pourméra Diop réitère son ancrage à l’idéologie politique du libéralisme et se conforme exclusivement à la décision du frère secrétaire général national Me Abdoulaye Wade sur les conditions de participation au scrutin.

Mme Pourméra Diop appelle tous les militants, alliés et sympathisants de rester à l’écoute de la direction du parti. En outre, la responsable libérale exhorte tous ses camarades à plus de vigilance pour éviter tous les malentendus.