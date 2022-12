« Saint Sylvestre et la nuit éponyme ont une signification particulière pour les cathos »

Les opposants de la coalition Yewwi Askan Wi ont décidé de «saboter» le discours de nouvel an du chef de l’Etat par un concert de casseroles. Invité à l’émission Rfm Matin, Maodo Malick Mbaye a fait la morale à Sonko sur le sens de la fête de Saint Sylvestre. «Saint Sylvestre représente quelque chose pour la communauté catholique. Il est le 33èmePape. Saint Sylvestre est l’un des premier Pape non martyre. L’activité que l’opposition veut dérouler lors de la célébration de la fête de Saint Sylvestre ne sied», explique le leader du mouvement Guem Sa Bop. Qui ajoute «On n’essaie pas de leur mettre en mal l’opposition avec la communauté chrétienne mais ce concert de casseroles n’est pas efficace. Ceux qui suivent le discours du président à la télévision ne seront pas dans la rue». S’agissant de la question du 3èmemandat, il signale : «Il a dit qu’il donnera sa position sur le mandat en temps voulu. Je pense qu’il a pris cette décision en tant que chef d’Etat mais également pour renforcer son camp. J’ai assisté aux 17 dernières années du président Macky Sall. Je ne prétends pas tout connaître mais je suis au courant de beaucoup de choses. On doit observer une discipline dans cette question de mandat du moment que le président ne veut pas encore se prononcer». Profitant de l’occasion, il a salué l’engagement du Pm Abdoul dans son «gouvernement de combat» pour alléger les souffrances des Sénégalais. «Tout homme politique à côté des intérêts d’Etat sauvegarde aussi des intérêts politiques. C’est l’ensemble des intérêts politiques sauvegardés qui font de lui un homme d’Etat au pouvoir», philosophe l’invité de Babacar Fall. Ajoutant au passage, «On n’a aucun regret d’avoir choisi le président Mack Sall par rapport au respect de ses engagements et du travail abattu pour les Sénégalais. L’Etat est une continuité et il y a une vision qui va se poursuivre au-delà de 2035». Par la même occasion, il a salué la décision prise par le khalife des mourides Serigne Mountakha de dissoudre Safihatou amane.

