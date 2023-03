Salaires impayés: Diop ISEG visé par une plainte à la gendarmerie Faidherbe

Un enseignant en journalisme et communication a porté plainte contre l’institut Supérieur D’entrepreneuriat et de Gestion (ISEG) pour non paiement de son salaire après plusieurs tentatives de médiation. Même le Médiateur de la République a été saisi par correspondance en vain.

Le directeur des études, A. G., est convoqué aujourd’hui, 15 mars 2023, à la Brigade de la Gendarmerie de Recherches de Faidherbe.

En effet, au mois d’octobre 2022, le Sieur M. D est appelé d’urgence par le Directeur des Etudes A.G pour qu’il l’aide à faire un cours sur les techniques d’expression française aux étudiants de la première année (licence 1) et de la deuxième année (licence 2) en Journalisme et communication.

Monsieur M. D a accepté, malgré un emploi du temps chargé et pour une modique somme de 8.000 FCFA par heure de cours, tous les mercredis soir et les samedis.

Mais contre toute attente, ISEG n’a toujours pas eu l’amabilité de payer l’enseignant, alors que les étudiants payent régulièrement et obligatoirement leurs mensualités.

Devant les réclamations de son dû et malgré les recherches de solutions passives, ISEG oppose un mutisme inquiétant.

Alors le Sieur Diop a décidé de porter l’affaire devant la section de recherches de la gendarmerie,

L’enseignant M. D compte poursuivre toutes les voies de la justice pour que ISEG lui donne enfin son dû.

Affaire à suivre.