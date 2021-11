Français tué à Saly: Le fils d’un ex-gendarme arrêté

Babacar Niang alias “commandant” est un jeune collégien de 18 ans et fils d’un ancien gendarme. Lui est sa bande, lors d’un cambriolage, avaient vidé le domicile d’un Français à Saly aérodrome, que Babacar aurait tué. les malfaiteurs avaient défoncé le coffre-fort avant de s’emparer 7 millions Fcfa. Et le 13 novembre dernier, poursuit la même source, “commandant” récidive et débarque au domicile du vieux Bâ, à Malicounda Bambara Extension où il dérobe deux téléphones portables et 25 000 Fcfa. La famille Bâ le poursuivra jusqu’à son domicile. Il sera interpellé par les limiers avec du chanvre indien. Il sera, par la suite déféré au parquet de Mbour

