Sangomar 2024 : 2,82 millions de barils en octobre

Au cours du mois d’octobre 2024, le projet Sangomar a continué de démontrer une forte performance avec une production de 2,82 millions de barils de pétrole brut.

Ce volume s’ajoute aux 8,17 millions de barils produits entre juin et septembre 2024, portant la production totale à 10,99 millions de barils sur les cinq derniers mois. Parmi cette production, 10,57 millions de barils ont été extraits et commercialisés via 11 cargaisons, confirmant ainsi la solidité et l’efficacité des opérations.

Actuellement, tous les 12 puits du champ sont pleinement opérationnels, contribuant à un rendement constant. Ces résultats reflètent les efforts soutenus pour optimiser l’exploitation du champ, qui reste un acteur clé de la production pétrolière du pays.

Les prévisions pour le dernier semestre de 2024 demeurent optimistes, avec une production attendue de 100 000 barils par jour, permettant ainsi de viser une production annuelle totale de 11,70 millions de barils. Ces prévisions sont maintenues malgré les défis inhérents à l’exploitation, et témoignent de la résilience et de la stabilité du projet Sangomar, qui continue d’être un pilier stratégique de l’industrie pétrolière sénégalaise