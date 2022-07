Santé de la mère et de l’enfant : 29 ambulances réceptionnées pour une valeur de 1,4 milliard Fcfa

Le ministre de la santé a reçu hier 29 ambulances médicalisées type 4×4 dans le cadre du projet « Investir dans la Santé de la Mère, de l’Enfant et de l’Adolescent » ( ISMEA).l’objectif est de renforcer le dispositif sanitaire dans les zones ciblées.

Pour une meilleure évacuation sanitaire dans les zones reculées, le ministre de la santé et de l’action sociale, Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye a réceptionné hier, 29 ambulances de type 4×4 de la Banque mondiale. Selon le ministre, ces ambulances sont d’un coût global d’un milliard quatre cent millions de FCFA. « Cette coopération de haute portée professionnelle et sociale destinée aux régions les plus vulnérables, contribue à renforcer les conditions de travail des prestataires et améliorer significativement le système de santé dans sa globalité. Elle rentre dans le cadre global de la mise en œuvre du Projet ISMEA dont les objectifs se résument en une triple amélioration, de la disponibilité et de la qualité des services SRMNIA, de la Santé des adolescentes et des femmes et de la gouvernance sanitaire », dit-elle.

De son avis, elle marque un élan de plus dans la continuité de plusieurs interventions mises en œuvre par ISMEA pour le renforcement du système de santé dans les Régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Il s’agit pour le ministre de 12 ambulances de type SMUR qui vont suivre dans les prochaines semaines pour renforcer le dispositif d’évacuations des cas graves dans les hôpitaux, 847 agents de santé constitués de 30 Médecins, 17 pharmaciens, 32 techniciens supérieurs, 387 sages-femmes et 373 infirmiers sont déjà recrutés et déployés dans les 6 régions, les plateaux techniques des maternités et des blocs SONUS ont été renforcés en équipements. Sûr cette liste, elle y ajoute des unités de néonatalogie en cours d’installations, des aliments thérapeutiques contre la malnutrition des enfants dans toutes ces formes distribués dans les 14 Régions du pays.

« Dans le cadre de l’autonomisation des adolescentes, 900 sont déjà enrôlées dans deux régions pilotes (Tambacounda et Kolda). Ce programme vise à terme à accompagner 115.100 adolescentes à travers un paquet de services dont le transfert monétaire. Concernant la prise en charge financière des soins de santé des enfants âgés de moins de cinq (5) ans et des femmes enceintes à travers le système d’assurance maladie à base communautaire, 120 000 enfants de moins de 5 ans et 14 000 femmes enceintes sont déjà enrôlés dans les mutuelles de santé dans la région de Kaffrine. L’extension dans les autres régions démarrera le mois prochain », renseigne Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye. Elle rappelle que dans le domaine de la gouvernance sanitaire, ISMEA accompagne certaines réformes du MSAS à savoir la réforme pharmaceutique, le système d’information sanitaire, le financement de la Santé, la gestion des ressources humaines, entre autres. « L’amélioration de la santé maternelle et néonatale est inscrite en droite ligne des objectifs prioritaires de nos documents cadres de références.

Les investissements déjà consentis par les pouvoirs publics en termes de renforcement du plateau technique et d’équipements, notamment l’acquisition d’ambulances médicalisées dont d’importants lots sont déjà octroyés aux régions médicales et districts, seront poursuivis en vue d’accélérer l’élimination des décès évitables », tient-elle à préciser.

NGOYA NDIAYE