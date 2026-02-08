Saraya : Le Président Diomaye rend une visite de courtoisie aux FDS déployées dans la zone

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre de sa tournée dans la région de Kédougou, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Chef suprême des Armées, s’est rendu dans le département de Saraya pour une visite aux Forces de défense et de sécurité déployées dans la zone.

À travers cette visite, le Chef de l’État est venu encourager les personnels, leur témoigner le soutien de la Nation et leur renouveler l’engagement de l’État à les mettre, partout où ils sont présents sur le territoire national, dans les meilleures conditions de travail et de vie.

Accueilli par les plus hautes autorités de la Gendarmerie nationale, le Président de la République a reçu un briefing sur la situation sécuritaire locale, ainsi que sur les dispositifs infrastructurels et opérationnels mis en place dans le cadre de la stratégie nationale de sécurité. Cette stratégie constitue un prérequis essentiel du développement durable, en garantissant la stabilité des territoires et la protection des populations.

Le Chef suprême des Armées a exhorté les Forces de défense et de sécurité à maintenir un haut niveau de vigilance, à adopter une posture d’anticipation et à renforcer la collaboration avec les populations locales, dans un esprit de confiance et de proximité.

À travers cette étape, le Président de la République réaffirme sa forte conviction que la sécurité est indissociable du développement, et la présence efficace, respectée et soutenue des Forces de défense et de sécurité demeure un pilier de la souveraineté nationale et de la cohésion sociale.