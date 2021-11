Urgent/Scat Urbam: Une femme poignarde ses jumeaux

Moins d’un mois après le drame de Sacré-Cœur où le médecin dentiste a tué ses trois enfants, une tragédie familiale secoue le quartier Scat Urbam. Une femme a poignardé ses jumeaux ainsi que sa propre mère. Les enfants qui sont entre la vie et la mort sont admis en soins intensifs à l’hôpital. Idem que la maman de la mise en cause qui est dans un état critique. Le drame a eu lieu hier tard dans la nuit. Elle a pris un couteau qu’elle a aiguisé avant de poignarder ses enfants et sa propre père. Selon nos informations, la mise en cause ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Elle est internée actuellement à l’hôpital Fann.

Articles similaires