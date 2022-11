Sciences: Découverte des plus anciennes traces de vie sur Terre

Des chercheurs ont découvert les plus anciennes traces d’activité microbienne à la surface de la Terre. Datant de 3,48 milliards d’années, ces stromatolites ne présentent plus aucune signature organique mais une architecture et une composition minéralogique spécifiques. Ce style de biosignature pourrait s’avérer particulièrement intéressant et servir de comparaison pour la recherche de traces de vie sur Mars.

L’on ne sait pas encore exactement comment la vie est apparue sur Terre, ni quand précisément se sont formées les premières cellules biologiques. Si plusieurs études penchent sur un âge de 3,7 milliards d’années, quelques scientifiques remontent encore plus loin, en proposant que la vie serait apparue dès 4,1, voire 4,29 milliards d’années !

Les preuves restent cependant très ténues et extrêmement débattues. Et pour cause : les roches sédimentaires aussi vieilles sont très rares sur Terre, et encore faut-il réussir à identifier des restes de microfossiles primitifs au sein de roches ayant subi, durant plusieurs milliards d’années, les aléas de l’érosion, de l’altération et des transformations induites par la tectonique des plaques. Parmi ces microfossiles, les stromatolites représentent la forme de vie la plus ancienne que les scientifiques sont actuellement en mesure d’observer.

Les stromatolites, première trace de vie détectable dans les roches sédimentaires

Les stromatolites sont des structures calcaires organisées en fines couches qui ont été produites par des communautés de cyanobactéries. On trouve encore actuellement des stromatolites en développement actifs, comme dans la baie Shark en Australie, ce qui nous aide à mieux comprendre l’environnement dans lequel se développaient ces constructions biogéniques dans le passé de la Terre.

Il faut ainsi imaginer un film ou voile de bactérie gélatineux se développant dans des eaux très peu profondes et dans lequel les particules sédimentaires vont être piégées. On obtient alors la formation d’une couche biominérale de quelques millimètres d’épaisseur. L’action des bactéries va entraîner une cristallisation de cette couche, sur laquelle va se développer une nouvelle colonie bactérienne et ainsi de suite. Les stromatolites se présentent donc souvent sous la forme de boules, qui arborent une lamination fine vue en coupe.

Découverte de stromatolites de 3,48 milliards d’années !

Une équipe scientifique annonce cependant avoir découvert des stromatolites parmi les plus vieilles formations au monde : 3,48 milliards d’années ! Les échantillons de roches sédimentaires, issues de la formation Dresser, dans le craton de Pilbara en Australie, ont été minutieusement analysés grâce à de multiples méthodes, notamment la tomographie par synchrotron, afin d’établir leur origine biologique. Les résultats, publiés dans la revue Geology, montrent en effet la présence de plusieurs couches de différente nature (quartz, hématite, barite), de vides qui auraient été créés par le dégazage lors de la décomposition de la matière organique et de structures verticales interprétées comme les restes de l’agencement du tissu microbien.