Secteur de la justice: Revalorisation salariale, le SYTJUST pourfend Amadou Gallo Ba

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) s’en prend au ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public, Gallo Ba. Les greffiers et autres travailleurs de la justice regroupés sous cette entité taxe monsieur Ba d’être, » l’unique responsable de cette crise qui porte préjudice à tous les usagers du service public de la justice et à tous les justiciables ».

Dans le communiqué, les responsables syndicaux ont poussé beaucoup plus loin le bouchon dans le conflit qui leur oppose au ministre Gallo Ba. « Dans cette affaire, il a fait montre d’incompétence, de manque de sens élevé des responsabilités et surtout manque de solidarité gouvernementale. Il s’est évertué à bloquer une initiative du Ministre de la justice.

Publicités

Celle-ci avait été entreprise pour corriger une altération des décisions du gouvernement qui a empêché le bon déroulement de la réforme du statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice, ont accusé les membre du Sytjust.

Plus loin, dans le communiqué le Sytjust a soulevé la « négligence « dont a fait le ministre, Galo Ba. Pour le Sytjust, « monsieur Gallo Ba n’a jamais pris une quelconque initiative de rencontre, de discussion ou de négociation avec le SYTJUST depuis le début de la grève, il y a plus de trois mois ».

Encore plus, les syndicalistes de la justice appellent Macky Sall pour un arbitrage. Enfin, les syndicalistes de la justice interpellent « son Excellence Monsieur le Président de la République à se saisir personnellement de la revendication relative à la généralisation de la hiérarchie A2 à tous les greffiers et du reclassement du personnel du Ministère de la justice dans le corps des assistants des greffes et parquets ».