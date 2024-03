Secteur de la pêche : Les attrayantes propositions de la candidate Anta Babacar Ngom

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Anta Babacar Ngom est la seule femme dans la course présidentielle au Sénégal. Dans son ambition, elle accorde une grande importance à l’économie en général et compte s’investir, particulièrement, pour une pêche moderne, compétitive et durable, comme véritable moteur de croissance économique et de création d’emplois pour les jeunes et les femmes.

La candidate de l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), Anta Babacar Ngom propose aux acteurs, un plan en quatre points. Instauration d’un moratoire de cinq ans sur la pêche industrielle dans les eaux territoriales pour permettre la régénération de nos stocks halieutiques et mettre fin au pillage de nos ressources par les flottes étrangères. Mise en place d’un Programme de Relance Accéléré de la Pêche et de l’économie maritime de 500 milliards sur cinq ans.

Publicités

Renforcement de la surveillance et du contrôle des zones de pêche pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), en utilisant des technologies comme les systèmes de suivi par satellite et en renforçant les capacités des autorités de contrôle.

Modernisation de la flotte de pêche pour la rendre plus efficace et moins nocive pour l’environnement, avec l’acquisition de moteurs hors-bord, de pirogues en fibre de verre, de balises de géolocalisation et de gilets pour les pêcheurs traditionnels.

Formation et professionnalisation des acteurs en gestion des ressources, techniques de pêche durable, valorisation des produits par la transformation locale, la promotion des produits à valeur ajoutée et l’accès à de nouveaux marchés, tant nationaux qu’internationaux.

Amélioration des infrastructures portuaires, construction de quais de pêche, d’aires de transformation moderne, de complexes frigorifiques de stockage des produits de pêche, de camions frigorifiques et d’infrastructures de transport pour faciliter l’accès aux marchés, en réduisant les pertes post-capture.

Soutien à l’aquaculture comme alternative durable à la pêche traditionnelle, en fournissant un soutien technique et financier pour l’élevage de poissons, de crustacés et de mollusques.