Secteur extractif : le Sénégal, leader mondial en matière de mise en œuvre des normes de transparence

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Le Sénégal confirme son rang de leader mondial en matière de mise en œuvre de la norme ITIE. À l’issue de sa troisième validation selon la norme 2023, couvrant la période de novembre 2021 à août 2025, le pays a obtenu un score global très élevé de 89 points sur 100, se positionnant ainsi devant le Royaume-Uni et l’Argentine.

La note globale du Sénégal se décompose selon les trois composantes majeures de la Norme de l’ITIE 2023: pour les résultats et impact, le Sénégal a obtenu un score « exceptionnel » de 92,5/100, pour l’engagement des parties prenantes, il a obtenu un score « très bon » de 87,5/100 et pour la transparence un score «très bon» de 81/100.

Un bonus de 2 points lui a été attribué pour l’efficacité et la durabilité de la mise en œuvre pour les efforts globaux dans la promotion de la lutte contre la corruption, la mobilisation des ressources nationales, la gouvernance inclusive, l’accessibilité des données et l’utilisation de l’ITIE comme outil de suivi.

Ce résultat signifie que l’ensemble des exigences a été pris en compte par le Sénégal et que les objectifs généraux de la norme ont été atteints. Une performance remarquable en ce qui concerne les résultats et l’impact, l’engagement des parties prenantes, ainsi que la ponctualité des déclarations.

Comparé à la validation de 2021, le Sénégal enregistre certes une légère baisse de 4 points, passant de 93 à 89 sur 100. Toutefois, cette performance demeure exceptionnelle, selon le Président de l’ITIE Thialy Faye, au regard des nouveaux critères d’évaluation, plus exigeants.

Malgré ce score satisfaisant, le Sénégal devra mettre en œuvre 11 mesures correctives formulées par le Conseil d’administration de l’ITIE internationale avant la prochaine validation prévue en octobre 2030.

Le pays est également appelé à renforcer ses efforts en matière de transferts infranationaux. Ceux-ci impliquent la divulgation des revenus extractifs transférés du gouvernement central vers les collectivités territoriales, un aspect ayant obtenu une évaluation jugée faible lors de cet exercice.