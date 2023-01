Secteur Moderne: Il y’a une hausse de 3,4% des emplois au 3e trimestre de 2022

Le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors administration publique, a augmenté de 3, 4 % au troisième trimestre 2022, atteignant un nombre de 340 656 après avoir été de l’ordre de 329 365 au trimestre précédent.

Le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors administration publique, a augmenté de 3, 4 % au troisième trimestre 2022, atteignant un nombre de 340 656 après avoir été de l’ordre de 329 365 au trimestre précédent, a-t-on appris de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). ‘’Le nombre d’employés dans le secteur moderne, hors administration publique, s’est accru de 3,4% au troisième trimestre 2022, comparativement à celui de la période correspondante de l’année précédente’’, rapporte notamment la structure dans le rapport d’une enquête consacré au secteur.

L’enquête portant sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) révèle que cette hausse est consécutive à la progression des effectifs (12, 9 %) dans le commerce, la construction (5, 6 %) et les services (4, 4 %).

L’accroissement des effectifs dans le secteur des services est imputable, principalement, à l’augmentation du nombre d’employés dans les sous-secteurs des activités de soutien et de bureau (25,2%) et de l’information et la communication (3,3%), fait savoir l’ANSD.

L’enquête fait dans le même temps état d’une régression des effectifs dans le secteur industriel (-2, 2 %) liée à celle des effectifs dans la production et distribution d’eau (-7, 2 %), et dans les activités de fabrication (-2, 7 %). Elle souligne que la diminution du nombre d’employés dans le secteur de l’industrie, était liée à celle des effectifs dans la production et distribution d’eau (-7,2%) et dans les activités de fabrication (-2,7%).