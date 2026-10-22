Sécurité des JOJ 2026 : le Directeur général de la Police prône prévention, fermeté et courtoisie

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Le Directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, a mené, ce mercredi, une tournée d’évaluation des dispositifs sécuritaires sur les sites des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, de Dakar jusqu’à la station balnéaire de Saly.

Au cours de cette inspection minutieuse, le patron de la police a précisé sur la RTS : « Nous allons mettre le dispositif qu’il faudra en termes de sécurisation pure mais également de prévention, de l’assistance également des populations et des participants dans le cadre de ces jeux. »

Insistant sur l’accueil des délégations, il a ajouté : « Pendant cette période, nous aurons à recevoir des hôtes. J’ai surtout insisté sur la posture de nos hommes, qui doivent être irréprochables par leur tenue, par leur comportement, également par leur langage. »

Le Directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, a rappelé le contexte international de l’événement en soulignant : « Ils seront en face des gens de cultures différentes, de toutes les contrées. Il va falloir faire preuve de flexibilité par rapport à la compréhension de ce qu’il faut faire mais également de fermeté du point de vue de la sécurité parce que c’est notre rôle premier. »

Afin de garantir le bon déroulement des compétitions, Mame Seydou Ndour a appelé les habitants de Dakar, Diamniadio, Mbour et Saly à faire preuve de « compréhension » face aux perturbations inévitables du trafic.

Il a ainsi demandé aux citoyens d’« accepter ce désagrément pendant quelques temps » et de consentir à « ce sacrifice pour l’image de notre pays », tout en rassurant que des modifications seront apportées pour encadrer les déplacements.

Le Directeur général de la Police a invité les citoyens à contacter directement le 112 pour signaler tout comportement ou fait suspect.