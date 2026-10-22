Sollicité ces derniers jours : « Macky Sall a décliné » un poste stratégique Auteur: SenewebNews-RP

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Après le retrait de Macky Sall de la course au Secrétariat général de l’ONU, des rumeurs l’annoncent candidat à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Interrogé par L’Observateur, l’entourage de l’ancien président sénégalais dément catégoriquement. « Macky Sall n’est candidat à aucune autre élection internationale », assure une source proche de l’ancien chef de l’État, affirmant que celui-ci ne cherche pas un nouveau poste après sa candidature à l’ONU.

L’ancien ministre Mankeur Ndiaye, membre de l’équipe de campagne de Macky Sall pour l’ONU, balaie également cette information : « C’est absolument faux, le président Macky Sall n’est pas intéressé et il n’a jamais été candidat. » Le député et porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR), Abdou Mbow, abonde dans le même sens : « Le président Macky Sall n’est candidat à rien du tout. »

L’Observateur ajoute que des démarches auraient été entreprises ces derniers jours pour convaincre le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye de briguer le poste, mais qu’il les aurait déclinées. Le journal du Groupe futurs médias souligne enfin que le processus de sélection à la tête de l’OIF est déjà bouclé et que les auditions des candidats ont eu lieu trois mois avant le sommet électif prévu les 14 et 15 novembre 2026 à Phnom Penh, au Cambodge.