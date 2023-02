Séisme en Turquie: Le geste fort de Aliou Cissé, El Hadji Diouf, et Demba Ba en faveur des victimes

Des anciens footballeurs sénégalais se sont unis pour venir en aide aux victimes des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie. El Hadji Diouf et Aliou Cisse ont fait don de leurs maillots signés de la Coupe du Monde 2002 pour une vente aux enchères au sein de l’ambassade turque à Dakar.

Le match entre la Turquie et le Sénégal en quart de finale de la Coupe du Monde 2002 restera dans les mémoires, avec la Turquie qui a éliminé le Sénégal grâce à un but à la règle de la « But en or ». Les maillots portés lors de ce match seront vendus aux enchères pour aider les victimes des tremblements de terre.

L’ancienne star du club Medipol Basaksehir, Demba Ba, a également mis son maillot en vente aux enchères pour soutenir les victimes. Mame Thiam, attaquant sénégalais de Yukatel Kayserispor, a également fait don de ses maillots signés de Kayserispor et de Fenerbahce.

Les tremblements de terre qui ont frappé le sud de la Turquie en février 2023 ont fait au moins 42 310 morts et des milliers de blessés. Grâce à l’initiative des anciens footballeurs sénégalais, la communauté internationale peut aider à apporter un soutien aux personnes touchées par ces tragédies.