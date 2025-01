Séminaire international du Bureau Régional Afrique Francophone de la FSM à Niamey :Cheikh Alassane Séne ,rapporteur général, dévoile les détails

Partager Facebook

Le Séminaire international du Bureau Régional Afrique Francophone de la FSM s’est tenu à Niamey du 6 au 10 Janvier 2025. D’ailleurs, la cérémonie d’ouverture a été présidée par le gouverneur de la région de Niamey le général de Brigade Abdou Harouna, avec la participation d’une centaine de participants, responsables des centrales syndicales, affiliés et amis venus du Maroc, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, de la RD Congo, du Gabon, du Cameroun et du Niger, pays hôte.

Après un examen approfondi de la situation qui prévaut à travers le monde en général, et en région Afrique en particulier, eu égard à la persistance du néolibéralisme et des actions impérialistes et néocolonialiste, les participants formulent les recommandations ci-après : Accroitre les formations professionnelles, pour améliorer l’adaptation de la formation universitaire aux besoins du monde de travail, y compris dans l’extraction et l’exploitation des ressources minières et pétrolières.

Initier et tenir des formations accrues des militants syndicaux sur les enjeux du capitalisme, du néolibéralisme et de l’impérialisme en vue de mieux les outiller pour une lutte efficace contre les effets pervers des multinationales sur les économies, la paix et la sécurité des pays du Sud. Et soutenir les peuples victimes des actions criminelles de l’impérialisme international. Contribuer à lutter contre l’analphabétisme et promouvoir l’utilisation des langues nationales dans le système éducatif formel. Œuvrer pour la formalisation du secteur informel pour accroitre la participation de ce secteur à l’économie des pays. Encourager, par des initiatives porteuses, la consommation des produits nationaux, en vue d’atténuer substantiellement l’importation des biens et services provenant du capitalisme et de l’impérialisme commercial.

Et promouvoir un commerce équitable Nord-Sud. Transformer au maximum les matières premières et les ressources minières et pétrolières avant leur exportation, en vue d’accroitre la plus-value et créer plus d’opportunités d’emplois locaux et une croissance économique mieux repartie. Mener des actions fortes dans la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite sous toutes ses formes, pour contrer les actions corruptives des multinationales et dans les industries extractives.

Mener un plaidoyer actif pour l’inscription des enfants des responsables politiques et administratifs dans les écoles publiques pour mieux valoriser le système. Mener un plaidoyer actif et constant, en vue d’accroitre la confiance des citoyens à la justice, y compris par la dénonciation des pratiques anormales et corruptives constatées dans le milieu judiciaire.

Appuyer les travailleurs des divers secteurs informels et formels, tel que celui de transfert d’argent, et tout autre participant au présent séminaire, à créer leurs structures et s’affilier à la fédération syndicale mondiale, en vue de lutter contre la précarité de leurs emplois et de défendre leurs intérêts moraux et matériels.

A cet égard, le FSM reste ouverte dans un élan de solidarité agissante internationale, pour l’adhésion de toutes les structures engagées ou qui souhaitent s’engager dans la lutte contre le néocolonialisme, le néolibéralisme et l’impérialisme. Et ensemble imposer aux multinationales et toutes les entreprises à s’acquitter de leur responsabilité sociale des entreprises (RSE).