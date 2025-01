Partager Facebook

Il a créé « Semo Holding « . L’ancien Président Macky ne veut nullement rester sans rien faire. La société sera basée au Maroc mais il va travailler certainement avec nombre d’experts notamment sénégalais. Peut-être que la société aura une filiale à Dakar.

Qui sait ? En tout cas, cela signifie que Macky se retire, peut-être pour longtemps, de la politique. Mieux, il ne va pas rentrer au Sénégal de sitôt. Il a décidé ainsi de s’installer au Maroc, sans doute épaulé par certains de ses anciens ministres et collaborateurs.

Bien sûr, ses réseaux vont parler et son expérience va faire le reste. Et cela parce que Macky a visé des domaines assez stratégiques : L’énergie, l’environnement et les stratégies politiques.

En dehors des nouvelles technologies, ce sont les domaines du présent et de l’avenir. Le champ d’action est alors assez intéressant. Son expertise va servir à beaucoup de pays et institutions qu’elles soient publiques ou privées. Ainsi, Macky s’est reconverti pour prouver que la politique n’est pas tout.

Il créé une entreprise et sera pourvoyeur d’emplois et de compétences. Il est dommage alors qu’il ne puisse pas rester dans son pays le Sénégal pour le faire. Car, nous restons convaincus que nos anciens présidents ne doivent pas avoir besoin de s’exiler de la sorte. C’est antidémocratique et inopportun. Pis, c’est du gâchis. Car, des talents aussi élevés ne devaient pas être destinés à servir ies autres que le Sénégal.

Assane Samb