Sénégal-Burkina Faso: Les deux équipes se sont rencontrés 12 fois

Étalons du Burkina Faso et Lions du Sénégal se retrouvent ce soir à 19 h, à Yaoundé, en demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations (Can) édition 2021. Ce sera la troisième confrontation entre ces deux pays en phase finale de Can, mais la treizième, toutes compétitions confondues. Coup d’œil dans le rétroviseur.