Sénégal : le Parlement examinera la proposition de révision constitutionnelle en plénière le 29 juin

20 juin 2026 Actualité

 

L’Assemblée nationale du Sénégal a officiellement lancé la phase d’adoption de la révision constitutionnelle lors d’une réunion de la Conférence des Présidents, ce samedi 20 juin 2026. Cette accélération de la procédure fait suite à la réception, hier, de l’avis formel du Président de la République sur la proposition de loi, initiée par la majorité parlementaire (Pastef, 130/165 députés).

Selon un communiqué de l’Assemblée nationale, conformément à l’article 103 de la Constitution et à l’article 69 du règlement intérieur de l’institution, les députés se réuniront d’abord le mercredi 24 juin 2026 pour les travaux en commission, avant de siéger en séance plénière le lundi 29 juin 2026 pour le débat général et le vote final du texte.

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