Sénégal : Les prévisions météo pour chaque région

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) du Sénégal a émis son bulletin météo n° 105 le 15 avril 2025. Ces prévisions, valables à très courte échéance, s’appliquent de 12h00 le 15 avril 2025 à 12h00 le 16 avril 2025. Selon l’ANACIM, un ciel passagèrement nuageux prédominera sur l’ensemble du territoire au cours des prochaines 24 heures. Toutefois, la présence de nuages denses en provenance de la Guinée pourrait occasionner des pluies faibles à Kédougou et ses environs.

En ce qui concerne les températures, la chaleur se fera ressentir particulièrement dans les régions de l’Est, du Centre et du Sud, avec des températures maximales comprises entre 41°C à Linguère et 45°C à Bakel. En revanche, les localités proches du littoral bénéficieront d’un temps clément. La sensation de fraîcheur nocturne et matinale persistera sur le littoral avec des températures minimales inférieures à 20°C.

Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents souffleront de Nord à Nord-Ouest sur la quasi-totalité du pays, avec une intensité faible à modérée, devenant assez forte sur la côte.

Les informations détaillées par région sont les suivantes :

Dans la région de Thiès, incluant Thiès et Tivaouane, le temps sera clément avec des passages nuageux. Les températures varieront entre 20°C et 25°C. Les vents souffleront de Nord à Nord-Ouest, de faible à modérée. À Mbour, le temps sera chaud avec des températures entre 21°C et 36°C.

Pour la région de Saint-Louis, y compris Saint-Louis (Bango) et Dagana, le temps sera clément avec des passages nuageux. Les températures oscilleront entre 20°C et 29°C. Les vents seront de Nord à Nord-Ouest, de faible à modérée.

Dans la région de Louga, y compris Louga, Podor et Linguère, le temps sera chaud avec des températures variant de 20°C à 41°C selon les localités. Les vents seront de Nord à Nord-Ouest, de faible à modérée.

Dans la région de Diourbel, le temps sera chaud avec des passages nuageux. Les températures seront comprises entre 22°C et 39°C. Les vents seront de Nord à Nord-Ouest, de faible à modérée.

Pour la région de Kaffrine, le temps sera chaud avec des passages nuageux. Les températures oscilleront entre 25°C et 43°C. Les vents seront de Nord à Nord-Ouest, de faible à modérée.

Dans la région de Fatick, le temps sera chaud avec des passages nuageux. Les températures varieront entre 22°C et 39°C. Les vents seront de Nord à Nord-Ouest, de faible à modérée.

Dans la région de Kaolack, le temps sera chaud avec des passages nuageux. Les températures seront comprises entre 22°C et 40°C. Les vents seront de Nord à Nord-Ouest, de faible à modérée.

Pour la région de Tambacounda, incluant Tambacounda et Koumpentoum, le temps sera ensoleillé et chaud. Les températures oscilleront entre 27°C et 43°C. Les vents seront de Nord à Nord-Ouest, de faible à modérée. À Bakel, le temps sera très chaud avec des températures entre 27°C et 45°C.

Dans la région de Matam, le temps sera ensoleillé et chaud. Les températures varieront entre 28°C et 42°C. Les vents seront de Nord à Nord-Ouest, de faible à modérée.

Dans la région de Kédougou, le temps sera ensoleillé et chaud. Les températures oscilleront entre 30°C et 40°C. Les vents seront d’Ouest à Sud-Ouest, de faible à modérée.

Pour la région de Kolda, le temps sera ensoleillé et chaud. Les températures seront comprises entre 23°C et 41°C. Les vents souffleront de Nord-Ouest à Sud-Ouest, de faible à modérée.

Dans la région de Ziguinchor, y compris Ziguinchor et Bignona, le temps sera ensoleillé et chaud. Les températures varieront entre 20°C et 38°C. Les vents seront de Nord-Ouest, de faible à modérée. À Cap Skirring, le temps sera moins chaud avec des températures entre 20°C et 29°C.

Dans la région de Sédhiou, le temps sera ensoleillé et chaud. Les températures oscilleront entre 22°C et 40°C. Les vents seront de Nord-Ouest à Sud-Ouest, de faible à modérée.

Ces informations météorologiques ont été lues sur le site de l’ANACIM. Pour des détails plus précis ou des informations mises à jour, il est recommandé de consulter directement le site de l’ANACIM ou de contacter leurs services.