Sénégal-Pays-Bas : un 3e joueur forfait

Fodé Ballo Touré ne s’est pas entraîné avec le groupe ce dimanche soir à Doha (blessure). Si Ismail Jakobs dont la situation reste encore floue après qu’il a été déclaré par la FIFA inéligible pour le Sénégal, s’est entraîné avec le groupe, tel ne fut pas le cas pour Fodé Ballo Touré.

C’est l’hécatombe à gauche. Sur ce couloir, le Sénégal déplore, coup sur coup, les absences de Sadio Mané en attaque, de Saliou Ciss (écarté parce que n’ayant pas de club), Ismail Jakobs, provisoirement out pour des raisons administratives et maintenant de Fodé Ballo Touré, sur le flanc à cause d’une gêne qu’il aurait sentie dès samedi, à l’issue de la séance d’entraînement. Ce dimanche, veille de match, l’arrière gauche ne s’est pas présenté sur la pelouse du terrain d’entraînement en compagnie de ses coéquipiers et en attendant d’en savoir plus sur la nature précise et la gravité de sa blessure, il est quasiment acquis qu’il ne jouera pas demain face aux Oranje.

Il y avait 24 joueurs, dont trois (3) gardiens de but lors de la séance de veille de match ce dimanche, sur la pelouse du Duhail Handball Camp.