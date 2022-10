Sénégal, Quand des apprentis-dictateurs gangrènent la nation par Cécile SOW

A priori, il ne pourrait y avoir qu’un seul dictateur. Seul maître à bord, il tiendrait la barre au gré de ses humeurs, besoins ou envies. Peu importe les vents ou la marée, il prendrait la direction qu’il voudrait. Quitte à fracasser son embarcation, pleine de ses concitoyens, contre un mur de rochers. Dieu merci, le Sénégal n’a jamais connu la dictature, civile ou militaire. S’il est vrai que chacun de nos dirigeants successifs pourrait avoir sur la conscience des cas d’arrestations et de détentions arbitraires, des morts suspectes ou encore des évènements douloureux, qui auraient pu être évités, notre pays n’en est pas moins une démocratie. Les Sénégalais choisissent leurs dirigeants et représentants lors des différentes élections; ils ont généralement le droit de se rassembler et de manifester; ils peuvent aussi exprimer leurs opinions dans les médias ou sur les réseaux sociaux, sans courir le risque d’être embarqués, de nuit, par des forces spéciales qui les retiendraient dans des lieux tenus secrets, pour une durée indéterminée, de surcroît sans jugement. C’est ce qui arrive encore dans certains pays.

Le Sénégal n’est pas une dictature, mais de plus en plus de Sénégalais se comportent comme des dictateurs. Cette liberté d’expression, à laquelle nous tenons tant, est devenue une arme à double tranchant. Parce que l’on peut tout dire, partout et à tout moment, en public ou en privé, un rien devient susceptible de provoquer une avalanche de reproches, d’injures ou de menaces, voire des appels à la violence ou au meurtre (oui, j’en ai vus!). Les écrits, les paroles et les actes ne sont plus perçus pour ce qu’ils sont.Trop souvent, ils sont sortis de leur contexte, déformés et sujets à des interprétations farfelues, n’obéissant à aucune logique, si ce n’est celle de la partisanerie béate. Même lorsque nous parlons de la pluie et du beau temps, il y en a qui trouvent le moyen de politiser les discussions. Comme si tout, sans exception, tournait autour de la politique; comme si le Sénégal était une arène (avec deux rois en son centre: le Président Macky Sall et l’opposant Ousmane Sonko).

Nous sommes plusieurs à revendiquer le droit de vivre et de nous exprimer librement, en dehors de toute considération politique ou politicienne, à déplorer le fait que les débats, quel que soit le sujet, soient désormais réduits à une sorte de ping-pong infernal entre les « pour » et les « contre ». Pourtant la vie ne se résume pas à camper sur ses positions -sans considérer celles des autres- ni à les défendre coûte que coûte, en particulier quand la paix sociale est menacée. Ce dualisme puérile est un dangereux poison pour la nation.

Au cours des dernières années, j’ai découvert des Sénégalais capables de dévoiler une palette d’injures aussi honteuses que dégradantes pour leurs auteurs que pour leurs cibles ainsi que des hommes et des femmes prompts à relayer, sans sourciller, de fausses informations. Néanmoins, à choisir entre prêcher dans le désert ou me taire, je préfère la première option. La deuxième est inenvisageable pour tout Sénégalais aimant son pays et soucieux de l’avenir de ces centaines de milliers d’enfants qui n’ont demandé ni à naître ni à supporter, au quotidien, les conséquences de notre inconséquence.

Il y a quelques mois, on se souvient que des élèves avaient été arrêtés parce qu’ils avaient saccagé une salle de classe. Comment leur faire comprendre que ce qu’ils ont fait est mal quand l’indiscipline et la violence règnent dans les foyers, dans les rues et jusqu’au cœur de nos institutions? Comment leur inculquer des notions de savoir-vivre quand des apprentis-sorciers et dictateurs d’un genre nouveau pullulent sur les plateaux de télévision, les antennes des radios et sur les réseaux sociaux? Comment leur apprendre à croire en leur pays et à l’aimer quand le mensonge et la trahison, entre autres vilenies, sont banalisés et utilisés pour « réussir »? Comme si la réussite se mesurait en billets, en véhicules, en terrains, en maisons, en femmes et en maîtresses, en bijoux, en voyages…

Ce pays est le nôtre. Nos différences et même nos divergences pourraient nous permettre d’évoluer, à condition d’accepter nos lacunes et de prêter une oreille attentive à ceux qui ont des compétences et des connaissances que nous n’avons pas. Nous manquons cruellement d’humilité et de lucidité. C’est peut-être aussi pour cette raison que l’invective, l’injure et la calomnie ont presque fini de réduire le dialogue à néant. Nous nous éloignons de plus en plus de ce qui faisait du Sénégal un pays spécial, ayant vu naître et évoluer des femmes et des hommes de qualité, connus et respectés, ici et au-delà de nos frontières. Ils sont nombreux, vous les connaissez.

Je peux comprendre que beaucoup profitent des médias et des réseaux sociaux pour exister, pour exprimer leur colère et leur ressentiment, mais je ne veux pas d’une liberté d’expression qui engendre des dictateurs. Ces derniers prétendent parler au nom du peuple et, au lieu de l’unir, ils le divisent. Cette minorité visible ne peut pas prendre en otage 17 millions de Sénégalais. Nos dirigeants non plus. D’ailleurs, le meilleur service que nous puissions rendre à ceux qui gouvernent ou aspirent à gouverner, serait de leur dire la vérité. Les laudateurs ne valent pas mieux que les apprentis-dictateurs; ils sont aussi dangereux qu’eux. Quand un chef s’égare, ce sont ses plus proches collaborateurs et les citoyens qui doivent le rappeler à l’ordre, sans violence ni agressivité, mais avec respect et fermeté. Notre constitution nous permet d’utiliser divers moyens afin de faire valoir nos droits et elle garantit notre liberté d’expression. Qu’on en fasse bon usage! A chaque époque ses réalités. L’ère des messies étant révolue, le premier détenteur du pouvoir est le peuple. Ne gaspillons pas notre énergie à nous détester à cause de la politique ou de ses acteurs. Quand on se bat à bord d’une pirogue, elle tangue. Sunugal ne doit pas sombrer.