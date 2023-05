Serigne Khassim Mbacké gifle Sonko, invite l’opposition à dialoguer et déniche les ministres saboteurs…

Le petit-fils de Serigne Khassim Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul ne lâche pas Ousmane Sonko. Serigne Khassim Mbacké invite le leader du Pastef à aller répondre à la justice au sujet du dossier qui l’oppose à la fille Adji Raby Sarr sans tambour ni trompette.

A en croire le jeune guide religieux: » Ousmane Sonko doit savoir qu’il n’est pas un intouchable. Il est un justiciable comme tout sénégalais. Je l’invite à aller répondre à la justice sans bruit. Sur ce, je lance un appel à l’Etat de rester ferme et de défendre la République. Que tout fauteur de trouble soir traduit devant les juridictions et puni à la hauteur de son acte », a fait savoir Serigne Khassim Mbacké qui invite l’opposition à aller dialoguer: » Le Sénégal n’a pas besoin de tomber dans une situation calamiteuse. Travaillons à la culture de la paix et du civisme. Aujourd’hui, le Président Macky a la ferme volonté d’instaurer le dialogue politique. Sur ce , j’invite les responsables politiques de l’opposition à aller tailler bavette avec lui dans l’intérêt supérieur de notre nation. »

Serigne Khassim Mbacké de charger lourdement ceux qu’il appelle les » ministres saboteurs du travailleur de Macky: »Le Président Macky bat un travail de titan. Il ambitionne de mettre notre cher pays sur la voie de l’émergence. Malheureusement, des membres de son équipe gouvernementale lui sabotent. Ils ne font rien pour l’aider mais travaillent pour leur propre salut ».