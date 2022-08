Serigne Khassim Mbacké juge sage la décision de Pape Diop

Après la décision prise par la tête de liste nationale de la Coalition Bokk Gis Gis/ Liguèy, Serigne Khassim Mbacké a réagi. Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul et soutien du Président Macky dans la Ville Santé applaudit des deux mains Pape Diop: »C’est une décision sage et courageuse. Pape Diop est un fervent talibé mouride et un citoyen modèle qui a toujours été au service du peuple. Le fait qu’il accepte de venir grossir nos rangs est un motif de fierté. Les arguments qu’il avance sont on ne peut plus pertinents », a dit le marabout- politicien qui, de mettre le moment à profit pour remercier et féliciter les militants et sympathisants de la mouvance présidentielle de Touba: »Nous avons fait ce qu’il fallait faire. Tous nos partisans ont mouillé le maillot. Nous avons perdu ces législatives mais de manière digne. Prochainement ,nous serons encore sur le terrain pour soutenir le Président de la République Macky Sall et son régime. On ne faiblira pas », a promis Serigne Khassim Mbacké.

