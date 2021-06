Serigne Khassim Mbacké :”Macky détient toujours la légitimité populaire”

Serigne Khassim Mbacké apprécie positivement la tournée économique entreprise par le Président de la République dans le Nord du pays.Dans un poste, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, soutient à qui veut l’entendre que son mentor politique détient toujours la majorité et la légitimité populaire dans notre pays :”Nous félicitons vivement et remercions son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall pour la belle réussite de sa tournée économique.Ce déplacement est salutaire en ce qu’elle permet de se rapprocher des populations à la base.C’est un Président très proche de son peuple”, lance le mara- politicien. Il poursuit :”Ces mobilisations records suffisent pour jauger la popularité du Président Macky. Contrairement aux élucubrations de l’opposition,le Président Macky détient toujours la légitimité populaire au Sénégal et nous sommes prêts à l’accompagner pour d’autres épopées”.

