Serigne Khassim Mbacké : « Monsieur le Président, ces sangsues qui vous trompent »

De retour à Pairs, Serigne Khassim Mbacké petit fis de Serigne de Bassirou a fait des révélations explosives sur l’entourage du président de la république.

Des ministres, des députés et des responsables de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar dont on connait aujourd’hui les identités, ont trahi le président Macky Sall. Ils prédisent sa chute imminente.

« Macky Sall s’est fait entourer de sangsues, d’abeilles, de chacals et d’hyènes politiques qui sont prêts à sucer son sang. Macky Sall doit comprendre qu’il est abusé par son entourage. Que les hommes censés expliquer ses politiques, défendre ses positions et vendre son image aux populations ne lui disent pas la vérité », a déclaré le marabout.

Il ajoute : « Dans son entourage, il y a des gens qui ne travaillent qu’à son échec. Pis, ils rencontrent Ousmane Sonko et Barthélémy Dias à ton insu pour te faire perdre les élections.

Pis, ils font des lobbies pour que tu ne représentes pas en 2024 ; ils veulent mettre le pays chaos et renverser ton pouvoir », a déballé le petit-fils de Serigne Touba.

Il demande au Président de nettoyer son entourage. « Ils ne te disent pas la vérité. Nous qui soutenons, nous te devons la vérité : Les gens sont fatigués. Ceux qui te disent que tout va bien, que les sénégalais sont de bonnes conditions, ils vous mentent Monsieur le Président », a-t-il martelé.

Tu leur as donné tous les moyens mais ils n’aident pas les populations. Ils utilisent les fonds à d’autres fins.

« Sachez Monsieur le Président que les Sénégalais vous aiment et aiment le Sénégal, ce sont des compatriotes qui vous soutiennent et qui ont été sinon abandonnés insultés et marginalisés. Il est temps de rectifier le tir. »

« Lors de tes voyages à l’étranger, les ambassadeurs sont payés pour organiser des audiences avec le chef de l’Etat », a-t-il révélé..

Serigne Khassim Mbacké promet de faire d’autres révélations dans les prochains jours. Affaire à suivre !